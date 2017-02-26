Маргарита Пушкина: «Галерист, как профессионал и эрудит, должен разглядеть то, что обогатит историю искусства»

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 26.02.2017

Знать или любить, изучать или вкладывать деньги? Что перевешивает в конечном итоге – интерес или выгода? Совпадают ли ценность и цена? Кого больше – мастеров или ремесленников? Об этом и многом другом мы поговорим с коллекционером, меценатом, покровительницей молодых дарований, директором-основателем международной ярмарки современного искусства CosMoscow Маргаритой Пушкиной.

Маргарита Пушкина: «Для нас важно поддержать определенный профессиональный уровень, а не набрать рекордное количество участников!»

Эфир 26 февраля в 15:30 (мск)