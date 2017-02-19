Владимир Беликов:"Вы никогда не увидите гравюру в постоянной экспозиции"

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 19.02.2017

19 февраля мы вновь встретимся с коллекционером и меценатом, доктором технических наук, профессором Владимиром Беликовым. Разговор пойдет об искусстве гравюры, о бесценном собрании Владимира Беликова, о многочисленных просветительских и культурных акциях знаменитого мецената – выставках, посвященных Пушкину, Чехову, Лермонтову, Добролюбову, Гоголю.

Владимир Беликов: "Вы никогда не увидите гравюру в постоянной экспозиции! Эрмитаж может показать Рембранта - там есть зал с затемненными окнами. Была выставка офортов Шишкина в Третьяковской галерее на Крымском валу. Я специально поехал в венский Музей Albertina, где в коллекции насчитывается 1 млн. 300 тыс. гравюр. И что вы думаете? Копии висят!"

Начало программы в 15:30 (мск)

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