Владимир Беликов: "Главное - найти единомышленников!"

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 09.02.2017

Новый гость программы "Меценат" – доктор технических наук, профессор, коллекционер и меценат Владимир Беликов.

В гостях у программы «Меценат» – коллекционер и меценат Владимир Беликов, доктор технических наук, профессор, академик, директор по качеству и сертификации авиастроительного холдинга, председатель секции кибернетики Центрального дома ученых РАН, член Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов», член Всероссийского общества библиофилов, член Московского клуба любителей графики, соучредитель Российской ассоциации экслибриса.

В. Беликов: «Коллекционирование произведений искусства и общение с художниками мне очень много дает. Это другой мир, другая философия, другая жизнь. Она очень увлекательна, она затягивает».

Многочисленные выставки гравюр из коллекции Беликова проходили в музеях и библиотеках Нижнего Новгорода, Саратова, Красноярска, Белгорода, Тюмени, Тобольска, Мурманска, Воткинска, Улан-Удэ, др. городах России, а также за рубежом.

В. Беликов: «На периферии меня прекрасно принимают. Музейные и библиотечные работники – святые, бескорыстные люди. Главное – найти единомышленников!»

Эфир 12 февраля в 15:30 (мск)