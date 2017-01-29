Российский форум коллекционеров. Программа вторая

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 29.01.2017

Продолжение разговора с директором ЦДХ Василием Бычковым и экспертом в области современного искусства Николаем Палажченко.

Николай Палажченко: «Хорошим стимулом было бы какое-то общественное признание наших ведущих коллекционеров. Если мы посмотрим на крупнейшие коллекции, то одно только их хранение, владение ими требует ежедневного тяжелого труда!»

Василий Бычков: «Важно все, что происходит сегодня в нашей культуре. Важны не только небольшие, камерные, изысканные исследовательские проекты, но и проекты крупные, обозначающие какие-то культурные смыслы – такие проекты, как Российский форум коллекционеров, который предъявляет мировому сообществу наши культурные ценности, которыми так богата наша страна!»

Эфир 29 января в 15:30 (мск)

Российский форум коллекционеров. Программа первая