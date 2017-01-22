Радиопрограмма: Меценат
Воскресенье, 15:30;
Виктор Добросоцкий
Дата выпуска: 22.01.2017
В гостях у радио "Орфей" - директор ЦДХ Василий Бычков и эксперт в области современного искусства Николай Палажченко.
Тема очередного выпуска программы "Меценат" - выставочный проект Центрального дома художника «Российский Форум коллекционеров», организованный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. Мы узнаем, что же объединяет многочисленных обладателей коллекций разной ценности и направленности, многие ли профессиональные музыканты увлекаются коллекционированием, поговорим о планах ближайшего будущего и обсудим актуальные проблемы современного арт-рынка.
Эфир 22 января в 15:30 (мск)