Российский форум коллекционеров

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 22.01.2017

В гостях у радио "Орфей" - директор ЦДХ Василий Бычков и эксперт в области современного искусства Николай Палажченко.

Тема очередного выпуска программы "Меценат" - выставочный проект Центрального дома художника «Российский Форум ко ллекционеров», организованный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. Мы узнаем, что же объединяет многочисленных обладателей коллекций разной ценности и направленности, многие ли профессиональные музыканты увлекаются коллекционированием, поговорим о планах ближайшего будущего и обсудим актуальные проблемы современного арт-рынка.

Эфир 22 января в 15:30 (мск)