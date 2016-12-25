Светлана Акулова: "Нужно приходить в Московский зоопарк каждый день!"

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 25.12.2016

В гостях у программы «Меценат» – Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка. Мы поговорим о прошлом и настоящем Московского зоопарка, а также заглянем в недалекое будущее, ведь 2017 год объявлен в России Годом экологии.

На протяжении всей истории Московского зоопарка неоценимую поддержку ему оказывали меценаты. Это были и представители царской семьи, и рядовые граждане. Члены Общества акклиматизации устраивали на свои средства экспедиции за животными, безвозмездно участвовали в управлении садом. Добрые традиции сохраняются! О том, как и чем каждый может помочь сегодня братьям нашим меньшим, расскажет Светлана Акулова.

Эфир 25 декабря в 15:30 (мск)