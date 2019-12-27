«Легендарные певцы императорских театров». Евгения Мравина

Легендарные певцы Императорских театров

Суббота 5:00, 11:00

Дата выпуска: 11.01.2020

В эту субботу в программе «Легендарные певцы императорских театров» Лариса Гергиева расскажет вам о трагической судьбе Евгении Константиновны Мравиной. Ее сестрой была революционерка Александра Коллонтай, а племянником — выдающийся дирижер Евгений Мравинский. Представительница знатного рода, талантливая певица, блистательная красавица, Евгения Мравина покоряла людей с первого взгляда. Её поклонниками были многие сильные мира сего, однако любовь публики оказалась недолговечной.

11 января, 11:00 (мск)