«Легендарные певцы императорских театров». Педагогический дар Александры Сантагано-Горчаковой

Легендарные певцы Императорских театров

Суббота 5:00, 11:00

Дата выпуска: 04.01.2020

В эту субботу в программе «Легендарные певцы императорских театров» – завершение рассказа Ларисы Гергиевой о судьбе замечательной певицы Александры Сантагано-Горчаковой. Ее сценическая карьера закончилась неожиданно рано, однако певица оказалась замечательным педагогом. Она воспитала не одно поколение ярких исполнителей. Благодаря своему опыту и таланту Сантагано-Горчакова угадала гениальный дар Леонида Собинова, который стал одним из любимых её учеников. Именно занятия в классе Горчаковой побудили юного Собинова всерьез задуматься об оперной карьере.

4 января, 11:00 (мск)