«Легендарные певцы императорских театров». Итальянские приключения Александры Сантагано-Горчаковой

Легендарные певцы Императорских театров

Суббота 5:00, 11:00

Дата выпуска: 28.12.2019

В эту субботу в программе «Легендарные певцы императорских театров» – продолжение увлекательного рассказа о жизни замечательной оперной певицы Александры Сантагано-Горчаковой. Лариса Гергиева обратится к её итальянской эпопее. Горчакова отправилась на родину оперы, полная планов и надежд – и не подозревая, что среди оперных агентов и импресарио немало жуликов и вымогателей. И все же, талант одержал победу. Сценический дебют в Милане принес певице не только творческую радость, но и первый гонорар. Начало международной карьере было положено.

28 декабря, 11:00 (мск)