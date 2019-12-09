Карьера Надежды Неведомской-Дюнор

Легендарные певцы Императорских театров

Суббота 5:00, 11:00

Дата выпуска: 14.12.2019

В эту субботу программа «Легендарные певцы императорских театров» завершает цикл передач о выдающейся певице Надежде Неведомской-Дюнор. Лариса Гергиева расскажет вам о ключевом этапе ее карьеры. Мы узнаем о триумфальных выступлениях Надежды Неведомской в Италии – и о завистниках, которые однажды даже пытались отравить талантливую солистку. Певица вернулась на Родину, но и здесь вновь столкнулась с завистью и интригами, что в итоге помешало ей добиться прижизненной славы и признания.

14 декабря, 11:00 (мск).