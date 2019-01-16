Приключения Сандуновых

Легендарные певцы Императорских театров

Дата выпуска: 04.10.2019

Продолжение захватывающего рассказа о знаменитых актерах Силе и Елизавете Сандуновых. Сложные взаимоотношения легендарной семейной пары, их нашумевшая свадьба и громкое расставание дали повод для возникновения различных слухов и сплетен. Однако в памяти потомков Сандуновы остались яркими, талантливыми, самобытными исполнителями, чей вклад в развитие отечественного театра сложно переоценить.

В программе мы услышим уникальную запись русской песни "Во поле липонька стояла" из репертуара Елизаветы Семеновны Сандуновой. Исполнит песню лауреат международных конкурсов, солистка Мариинского театра Мария Баянкина. Партия фортепиано ‑ Василий Попов.

4 октября, 15:00 (мск)