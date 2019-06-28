В эфире: «Легендарные певцы», Александра Меньшикова

Её сравнивали с Аделиной Патти, и даже ставили выше прославленной итальянской певицы. Первая исполнительница многих оперных партий, солистка императорских театров Александра Григорьевна Меньшикова – героиня очередной программы Ларисы Гергиевой.
Легендарные певцы Императорских театров
Пятница, 15:00
Дата выпуска: 28.06.2019
Её сравнивали с Аделиной Патти, и даже ставили выше прославленной итальянской певицы. Первая исполнительница многих оперных партий, солистка императорских театров Александра Григорьевна Меньшикова – героиня очередной программы Ларисы Гергиевой.