В эфире: «Легендарные певцы», Александра Меньшикова

Легендарные певцы Императорских театров

Пятница, 15:00

Дата выпуска: 28.06.2019

Её сравнивали с Аделиной Патти, и даже ставили выше прославленной итальянской певицы. Первая исполнительница многих оперных партий, солистка императорских театров Александра Григорьевна Меньшикова – героиня очередной программы Ларисы Гергиевой.