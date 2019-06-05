Образы Валентины Кузы. Продолжение

Легендарные певцы Императорских театров

Пятница, 15:00

Дата выпуска: 14.06.2019

Лариса Гергиева продолжает рассказ о созданных Валентиной Кузой сценических образах. На этот раз речь пойдет об операх Н.А. Римского-Корсакова, а также о романсах великого русского композитора, украшавших камерный репертуар певицы.