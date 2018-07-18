Вокруг света с Дарьей Леоновой

Легендарные певцы Императорских театров

Пятница, 15:00

Дата выпуска: 20.07.2018

Смелая, безрассудная, с долей авантюризма, в любую погоду – в лютый мороз и страшную бурю – Дарья Леонова едет с концертами по российской глубинке. Первой из русских оперных певиц она выступает в далеких экзотических странах. Везде ее ждет горячий прием. Ей делают царские подарки. В её честь устраивают грандиозные фейерверки. Дарья Михайловна знакомится с чужими местами, яркими людьми, причудливыми традициями.



О триумфальных гастролях Леоновой, которые едва не стоили ей жизни – в новой программе Ларисы Гергиевой.

Начало программы 20 июля в 15:00 (мск).