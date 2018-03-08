Звучащая живопись: Ян Вермеер – «Кружевница»

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 08.03.2018

Хранящаяся в парижском Лувре «Кружевница» Яна Вермеера – одна из самых крошечных среди работ великого художника. Ее размер не превышает большой почтовой открытки. Между тем, считает профессор Евгений Жаринов, она содержит в себе гораздо больше смыслов, чем ее знаменитая соседка по пинакотеке – «Джоконда»…

Евгений Жаринов: «В отличие от «Джоконды», где нам дано открытое лицо, которое смотрит прямо на вас, лицо «Кружевницы» не показано нам в полной мере. Вермеер как будто вступает в диалог с открытым классическим портретом эпохи Возрождения и стремится создать портрет по совершенно другому принципу. Он создает лицо по отражениям – как будто в условных зеркальных поверхностях. Посмотрите, как светятся пяльцы, над которыми склонилась кружевница. Эти пяльцы, словно отбрасывают на ее лицо особый свет. Но кроме того, еще какой-то свет бьет изо окна, и всё это лицо светится. Однако оно написано таким образом, что вы только догадываетесь о всех тонкостях его выражения. Вы включаете свое воображение и сами становитесь художником – соавтором вместе с Вермеером. Это, по сути, уже принцип искусства ХХ века – заставить зрителя дорисовать, додумать, довоссоздать то, что дается на полотне, как намек. И тогда возникает совершенно фантастический, божественный эффект, а именно – лицо у кружевницы всегда будет меняться, и оно всегда будет соответствовать вашим предпочтениям – тому, как вы видите это лицо, а не таким, каким оно раз и навсегда запечатлено на холсте».

Но стоит ли искать потусторонний смысл в обыкновенной жанровой картинке? Ведь перед нами всего-то молодая девушка, погруженная в медитативный процесс своей однообразной работы. Или, быть может, загадочная мойра, увлеченная плетением очередной человеческой судьбы?..

Источник фото: https://ru.wikipedia.org

Эфир 8 марта 2018 года в 18:30 (мск)