«Крейцерова соната»

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 01.03.2018

«Гений Толстого услышал в этой музыке то, чего мы с вами никогда не услышим».

Соната №9 для скрипки и фортепиано Бетховена стала главным действующим лицом в очень сложной истории, которую описал Лев Николаевич Толстой в своей повести «Крейцерова соната»…

Евгений Жаринов: «Мы имеем дело с композитором-романтиком. И это не просто фраза из учебника, определение его стиля или принадлежность к некой музыкальной эпохе, а это выражение самой сути его «я» – его образа мышления и образа чувствования. Если послушать любое из знаменитых музыкальных произведений Бетховена, то первое ощущение, которое вы испытываете, это то, что вы оказываетесь во власти таких стихий, таких неведомых вам сил, которые, в общем-то, готовы разорвать вас на части».

Профессор Евгений Жаринов убежден, что гениальный русский писатель был не только знаком с демонами, одолевавшими Бетховена, но и сам боролся с ними на протяжении всей жизни. Именно поэтому свою историю он создает не как порицание, а как великую трагедию человека, соблазненного страстями…

Эфир 1 марта 2018 года в 18:30 (мск)