«Война и мир». Передача вторая.

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 22.02.2018

Мы продолжаем говорить о великом романе Льва Николаевича Толстого, который лежит в основании величественного здания русской классической литературы. Мы говорим о «Войне и мире».

Масштабная эпопея русского классика с обилием глав и частей, большинство из которых имеют сюжетную законченность. Короткие главы и множе­ство частей позволяют Толстому перемещать повествование во времени и пространстве и благодаря этому уместить в одном романе сотни эпизодов.

Главный лейтмотив романа - небо. С небом связана вся жизнь князя Андрея, оно для него - первый утешитель и советчик.

“Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец”, — думает Болконский на поле Аустерлица.

Небо мы видим и в любви Болконского к Наташе, он соединяет её со своими заветными мечтами о небе.

С небом связаны и этапы судьбы Пьера. Оно проходит через всё повествование романа, является вечным спутником героев. Этот лейтмотив помогает восприятию романа.

Своё видение романа-эпопеи представил и Прокофьев. Его одноимённая опера - грандиозное историческое полотно, которая создавалась на протяжении двенадцати лет. Глубина и размах замысла, монументальные масштабы придали этому произведению необычные черты. Правдивое раскрытие душевной драмы героев сочетается здесь с показом широких картин быта, исторических событий, сыгравших огромную роль в жизни русского народа; лирическое начало, углубленный психологизм переплетаются с величавой эпичностью. Своеобразно построение оперы: ее первые семь картин посвящены личным взаимоотношениям основных героев, последние шесть раскрывают преимущественно тему народной борьбы. Стремительное развитие действия, быстрая, динамичная смена контрастных эпизодов подчеркивают драматизм музыки.

Эфир 22 февраля 2018 года в 18:30 (мск)