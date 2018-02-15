«Война и мир». Передача первая.

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 15.02.2018

В этом выпуске программы мы поговорим о произведении, которое знает каждый. Речь пойдёт о «Войне и мире» Льва Николаевича Толстого.

Роман-эпопея Толстого описывает русское общество в эпоху войн против Наполеона в 1805-1812 годах. Когда Прокофьев создавал свою одноимённую оперу, роман-эпопея «Война и мир» был мировым бестселлером. Замысел оперы появился весной 1941 года, еще до начала Великой отечественной войны, параллельно с работой над другими произведениями. Однако начало войны побудило композитора отложить все прочие работы и вплотную заняться осуществлением именно этого замысла. План оперы, состоящей из двух частей, предполагает исполнение в два вечера, но существует и вариант на один вечер, для которого,по указанию автора, некоторые фрагменты можно опустить.

«Война и мир» Прокофьева — произведение могучей силы и выразительности. Либретто основано на подлинном тексте романа, не подвергшемся стихотворной обработке. Композитор ставил перед собой задачу передать не столько слова, сколько интонацию речи героев Толстого. Декламационная выразительность речитатива достигает огромной силы.

Эфир 15 февраля 2018 года в 18:30 (мск)