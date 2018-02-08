«Джоконда» – геометрический шедевр Леонардо да Винчи

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 08.02.2018

«№779» – так называется в Лувре картина, которая вот уже пятый век сводит людей с ума. «Джоконда» – это слово, которое немедленно вызывает в памяти “сфинкса красоты”, загадочно улыбающегося с картины Леонардо. Но так ли уж в самом деле прекрасна и таинственна «Джоконда», как принято о ней думать?..

Профессор Евгений Жаринов считает, что современная культура непомерно “раздула” миф «Джоконды», а знаменитая «Мона Лиза» – не более чем хитроумный геометрический эксперимент великого живописца…

Евгений Жаринов: «Я всегда умиляюсь, когда какие-нибудь горе-искусствоведы говорят: “Посмотрите, в какой бы части вы ни находились, она всегда будет смотреть на вас”. Но ведь это портрет, и с любым портретом всегда будет так, потому что это особенность того, что называется “геометрия” – элементарное расположение определенных точек на холсте. Однако если исходить из увлечения Леонардо геометрией и естественными науками (а в этот период своей жизни он, по сути, выступает как инженер), если вспомнить о том, что он был увлеченным криптологом, который любил шифровать свои послания, то тогда «Джоконда» являет собой великолепный геометрический эксперимент. Как мне представляется – Леонардо удалось найти здесь такое точное графическое расположение линий и точек, как на фотографии 3D, где все точки должны располагаться в микронной точности по отношению друг к другу. Тогда в это пространство можно поместить любой контент – хоть свой собственный портрет. Потому что наше эстетическое восприятие (особенно живописи) определяется во многом совершенством форм и ничем иным. Если вы соблюдаете совершенство форм, то контент становится не важен…»

Так, что же такое «Джоконда» – великий шедевр Ренессанса или идеально рассчитанная геометрическая фигура? Какие закономерности инспирируют эстетические реакции человека? И целесообразно ли говорить об эталоне красоты, если «красота – это мода»?..

Эфир 8 февраля 2018 года в 18:30 (мск)