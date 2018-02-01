Звучащая живопись: «Возвращение блудного сына»

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 01.02.2018

«Возвращение блудного сына» — знаменитая картина Рембрандта на сюжет новозаветной притчи о блудном сыне. Профессор Евгений Жаринов считает, что наличие этой картины в Государственном Эрмитаже выводит российский музей «в разряд самых значимых пинакотек мира»…

Евгений Жаринов: «Размышляя о биографии Рембрандта, невозможно не упомянуть о его муках творчества. Потому что Рембрандт как раз был тем художником, который не собирался идти на компромисс, когда речь шла о его художественных поисках. Если взять раннего и позднего Рембрандта, то может создаться впечатление, что это две совершенно разные личности. Вспомним его ранний «Автопортрет с Саскией на коленях» – какой там изображен радостный усатый молодой человек с бокалом вина; у него буквально из ушей лезет гормон, здесь все полно сексуальности и жеребячьей радости. Когда мы видим разбитые подошвы ног блудного сына, одни только эти подошвы так контрастируют с радостной мордой, что действительно приходит осознание того, сколь колоссальный путь был пройден художником…»

Эфир 1 февраля 2018 года в 18:30 (мск)