Звучащая живопись: "Менины"

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 25.01.2018

Ирина Кленская и Евгений Жаринов продолжают бродить по воображаемому музею в поисках звучащей живописи. В центре их внимания полотно Диего Веласкеса – «Менины», которое находится в музее Прадо в Мадриде…

Евгений Жаринов: «Это одно из величайших творений живописи. Некоторые искусствоведы склонны считать, что всего в истории существует четыре полотна подобного уровня. Среди них называют «Менинов» Веласкеса, «Похороны графа Оргаса» Эль Греко, «Ночной дозор» Рембрандта и «Джоконду» Леонардо да Винчи.

«Менины» – это Испания, XVII век, эпоха барокко, и эта картина является еще одним вариантом работы с пространством, линейной композицией и предметами, как мы это видели у ван Эйка в «Портрете четы Арнольфини». Вспомним, что у ван Эйка огромную роль играет круглое зеркало с десятью лучами, обозначающими страсти Христовы. И в этом зеркале с иного ракурса отражается все происходящее в этой комнате, где два молодых человека дают обет своей будущей брачной жизни. Их показывают в зеркале со спины, и в то же время мы видим гостей, которые входят в комнату. И получается, что мы сами, смотрящие на эту картину, находимся среди этих гостей. Таким образом, через зеркало нам открывается окно в вечность. В своей картине Веласкес тоже играет с зеркалом, и хотя оно впрямую здесь не показано, традиция ван Эйка и барокко здесь явно прослеживается…»

Где же сокрыто потайное зеркало, и какую удивительную метаморфозу совершает Веласкес на своем полотне?..

Эфир 25 января 2018 года в 18:30 (мск)