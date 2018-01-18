В начале было слово

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 18.01.2018

Сегодня в нашей программе пойдёт речь о первом романе итальянского писателя, профессора семиотики Болонского университета Умберто Эко, "Имя розы". Впервые был опубликован на итальянском в 1980 году, затем почти сразу же переведён на английский язык.

Роман представляет собой воплощение на практике теоретических идей Умберто Эко о постмодернистском произведении. Он включает несколько смысловых пластов, доступных разной читательской аудитории. Это и сложно построенный детектив в исторических декорациях, и исторический роман со множеством уникальных сведений об эпохе, и философско-культурологическое размышление об отличии средневекового мировоззрения от современного, о природе и назначении литературы.

Евгений Жаринов: "Умберто Эко изобрёл новый жанр. Лотман называет это семиотическим романом, Ильин считает этот роман эталоном постмодернизма, а я бы сказал, что и то и другое, плюс ко всему это жанр интеллектуального детектива. Не просто потому что главный герой детектив-интеллектуал как Шерлок Холмс, а потому что проблемы, которые анализируются, не являются разгадкой трёх неизвестных, характерных для любого детектива: "Кто убил?", "Как убил?", "Зачем убил?".

Эфир 18 января 2018 года в 18:30 (мск)