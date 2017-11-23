"Друг мой, Колька"

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 23.11.2017

О фильме Александра Митты и Алексея Салтыкова - «Друг мой, Колька» - рассуждают Ирина Кленская и Евгений Жаринов.

Евгений Жаринов: "Музыка тотальна и проникает во все сферы нашей жизни. Целое поколение выросло на этой картине. 2,5 миллиона человек посмотрели ее только в первый год. 1961 - это "оттепель" и свобода от сталинских заморозков И эту картину вставили в тему "оттепели". Чтобы это понять, посмотрите фильм "Аттестат зрелости" с Лановым и сравните. Вот сталинская картина, а вот, например, перестроечная..."

Эфир 23 ноября 2017 года в 18:30 (мск)