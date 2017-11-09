Был ли Дон-Кихот сумасшедшим?

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 09.11.2017

Разговор о Дон-Кихоте обращается к миру, который без безумия ничего не стоит.

Евгений Жаринов: «…Дон-Кихот – уникальный феномен. И вот почему… Как случилось, что персонаж, рожденный исключительно на испанской почве в определенную историческую эпоху – достаточно жестокую, далекую от нас, в некотором смысле дикую – как удалось создать столь уникальный образ, который становится близким многим людям самых разных национальностей и культур?..

<…> Дело в том, что этот образ рожден из общей католической теологической культуры. Неслучайно ренессанс в Испании называют «христианским гуманизмом» – это был не тот ренессанс, который мы видим в остальной Европе. Франциск Ассизский говорил, что «следовать за Христом легко и тяжело одновременно» – это как раз и есть принцип Дон-Кихота. Что значит легко и тяжело? Он говорил, что надо просто всегда идти до предела и жить «на пределе своих возможностей». Притча рассказывает, что когда Франциск Ассизский находился уже в полном измождении, его мучили стигматы, он не мог ходить и лежал зимой в своей не отапливаемой келье, к нему пришел ученик и сказал: «Давай я хоть разведу тебе костер, чтобы ты мог согреться». На что Франциск кротко и ясно ему ответил: «Прежде чем развести огонь у меня в лачуге, сходи по миру, и если ты найдешь хотя бы одного нищего, которому хуже, чем мне, не надо разводить огонь». Вот вам дон-кихотовский принцип – идти за горизонт. Заметим, за этим строится человеческий опыт самого Сервантеса…»

Эфир 9 ноября 2017 года в 18:30 (мск)