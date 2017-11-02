Рыцарь печального образа – Дон-Кихот

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 02.11.2017

Авторы программы «Лабиринты» вновь обращаются к одному из ключевых образов мировой культуры – печальному и самоотверженному Дон-Кихоту из знаменитого романа Мигеля де Сервантеса.

Евгений Жаринов: «…В истории мировой культуры не так уж много архитипических персонажей, которые составляют фундамент, на котором выстраивается гуманитарная культура человечества. Это – Гамлет, Дон Жуан, Орфей – их наберется, пожалуй, с десяток. И Дон-Кихот наравне с ними. Эти образы, на мой взгляд, определяют тип мышления европейца и систему его ценностей…»

Вы узнаете, почему роман Сервантеса называют первым постмодернистским романом, а его главного героя Дон-Кихота «испанским Христом», чьим человеческим опытом насыщен образ Дон-Кихота, и кто из реальных прототипов печального рыцаря победил в непростом соревновании самоотдачи…

Эфир 2 ноября 2017 года в 18:30 (мск)