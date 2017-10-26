Секреты «Волшебной флейты». Часть вторая

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 26.10.2017

Ирина Кленская и Евгений Жаринов продолжают разговор о «Волшебной флейте» Моцарта и ее масонских подтекстах…

Евгений Жаринов: «Любому человеку современной культуры опера «Волшебная флейта напоминает» какой-нибудь гала-концерт группы Pink Floyd на огромном стадионе со всевозможными элементами шоу, или, например, бродвейскую постановку рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Возникает такое ощущение, что опера Моцарта на самом деле была ориентирована на массовое сознание. Но не стоит забывать о том, что масоны никогда не нарушали свой эзотеризм – свою тайну. Стало быть, это внутреннее противоречие с этим якобы декларированным эзотеризмом начинки самой оперы. Моцарт на самом деле создает фантастическое шоу, где он поражает, прежде всего, какими-то диковинными, нелогическими образами…»

Творческие сны композитора и их воплощение в опере; Папагено как альтер эго самого Моцарта; моцертианское мироощущение и инфантилизм как одна из черт гениальности.

Эфир 26 октября 2017 года в 18:30 (мск)