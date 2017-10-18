Секреты «Волшебной флейты». Часть первая

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 18.10.2017

Опера Моцарта «Волшебная флейта» – великое безумие великого композитора, сказка, полная неправдоподобия и фантазии, а еще… уникальный синтез потрясающего искусства, весьма странной философии и сомнительной – явно нехристианской, утверждает Евгений Жаринов – концепции мира…

Авторы программы «Лабиринты» ищут в знаменитой опере масонские концепции, подтверждающую их символику, элементы эзотерического учения Вольных Каменщиков, а также сопутствующие им идеи расхристианивания западноевропейской культуры.

Эфир 19 октября 2017 года в 20:30 (мск)