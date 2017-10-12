Орфеи в музыкальной культуре. Передача вторая

Ирина Кленская и Евгений Жаринов продолжают исследовать миф об Орфее и его появления в мировой музыкальной культуре…
Евгений Жаринов: «Если выводить наш разговор на уровень концептуальности, то очевидно одно – Орфей всегда каким-то странным и магическим образом всплывает в истории западноевропейской культуры переломный момент…»
Вас ожидают Орфеи:
- Йозефа Гайдна – опера «Душа философа, или Орфей и Эвридика»;
- Игоря Стравинского – балет «Орфей»;
- Клаудио Монтеверди – опера «Орфей»;
- И, наконец, Жака Оффенбаха – оперетта «Орфей в аду».
Вы также с удивлением узнаете, что он же – Орфей – стоит у истоков однополой любви и современной массовой поп-культуры…
Эфир 12 октября 2017 года в 18:30 (мск)