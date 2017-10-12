Орфеи в музыкальной культуре. Передача вторая

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 12.10.2017

Ирина Кленская и Евгений Жаринов продолжают исследовать миф об Орфее и его появления в мировой музыкальной культуре…

Евгений Жаринов: «Если выводить наш разговор на уровень концептуальности, то очевидно одно – Орфей всегда каким-то странным и магическим образом всплывает в истории западноевропейской культуры переломный момент…»

Вас ожидают Орфеи:

- Йозефа Гайдна – опера «Душа философа, или Орфей и Эвридика»;

- Игоря Стравинского – балет «Орфей»;

- Клаудио Монтеверди – опера «Орфей»;

- И, наконец, Жака Оффенбаха – оперетта «Орфей в аду».

Вы также с удивлением узнаете, что он же – Орфей – стоит у истоков однополой любви и современной массовой поп-культуры…

Эфир 12 октября 2017 года в 18:30 (мск)