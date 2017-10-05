Миф об Орфее. Передача первая

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 05.10.2017

Ведущие программы "Лабиринты. Тайная история музыки" рассуждают об одном из самых известных в истории мифов - мифе об Орфее и Эвридике.

Ирина Кленская: "Орфей - персонаж, которого никто не может забыть. Величайшие художники мира растревожены этим образом, историей, идеей. Почему миф так устойчив?"

Евгений Жаринов: "Ну во-первых, как сказал великий философ Алексей Федорович Лосев в своей книге "Диалектика мифа", нет ничего, кроме мифа. Миф - это и есть действительность. Нам только кажется, что это сказочка, выдумка, ложь. На самом деле, это реальность. Реальность, которая позначительнее любой другой реальности. "

Эфир 5 октября 2017 года в 18:30 (мск)