Машины в искусстве и в жизни. Программа четвертая

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 28.09.2017

Тому, что такое почуять блюз, посвящен целый выпуск программы «Лабиринты». В центре внимания – любимый американский киномюзикл Джона Лэндиса «Братья Блюз», в котором два брата музыканта нещадно гоняют на своем «Блюзмобиле» — списанном полицейском Додж Монако 1974 года, доверху забитом окурками…

Евгений Жаринов: «Блюзист – это не тот человек, который появляется в хорошем доме (он тогда идет в консерваторию). Блюзист – это тот, который и наркотики попробовал, и хиппи побыл, и вдруг почувствовал в себе музыканта. Блюз невозможно сыграть по нотам – его необходимо почувствовать. Это особое состояние души. Когда человек доходит до полного отчаяния: нижняя точка падения, как известно, является высшей точкой взлета. Это и есть философия блюза…»

Эфир сегодня, 28 сентября, в 18:30 (мск)