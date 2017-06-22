Вверх по лестнице Шамбора

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 22.06.2017

Путешествие по Франции продолжается. Профессор Евгений Жаринов рассказывает о том, что скрывается за замками Луары, о чем писал роман Паскаль Киньяр и почему да Винчи следует искать не в Лувре, а в Шамборе…

Замок Шамбор – один из самых прекрасных ренессансных замков Долины Луары, плод размышлений экстравагантного Франциска I. Одной из его особенностей, вызывающей восхищенное изумление туристов, является главная лестница с секретом, которую, по преданию, придумал и спроектировал великий Леонардо да Винчи.

Евгений Жаринов: «Это труба, которая поднимает вас с первого этажа до самой высокой башни этого замка. Труба с прорезями. С одной стороны поднимаетесь вы – вас отделяет стена, а с другой стороны человек спускается с нее. И вы никогда не увидите друг друга. Только в одном случае – я даже заснял этот момент, когда увидел в маленькой прорези, словно в бойнице, свою жену. Если вам посчастливится – вы мелькнете на один миг, то увидите друг друга, если нет – вы никогда не увидите друг друга. Это все воплощение эпохи Возрождения и обратная сторона титанизма: когда человек может создать нечто великое – в этот момент он подобен Богу, а, с другой стороны, он все время ощущает онтологическое одиночество…»

Эфир сегодня, 22 июня, в 18:30 (мск)