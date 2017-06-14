Путешествие по Франции. Король Артур

Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 14.06.2017

«Все было встарь, все повторится снова, и сладок нам лишь узнаванья миг…», – сказал поэт. И мы отправляемся вместе с профессором Евгением Жариновым в путешествие по Франции, где нас ждет встреча с легендарным Королем Артуром, его рыцарями Круглого стола и таинственной Девой озера…

Не так давно Евгений Викторович вернулся из путешествия по французской Бретани. Своими мыслями и фантазиями о Короле Артуре, бретонцах и легендах, которыми полна эта земля, он делится в программе.

Евгений Жаринов: «Большой вопрос: как это Бретонский цикл легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола (то есть о принципиальных персонажах, казалось бы, английской истории) вдруг оказался на севере Франции? Если обратиться к истории, то это восходит к традиции кельтов и вообще весь Бретонский цикл – это прежде всего кельтский цикл. В нем как раз рассказывается о некоем Артуриусе, кельтском предводителе, который восстал против англосаксов. Они в свою очередь появились на Бретонском или Британском полуострове по приглашению самих же кельтов, когда те вступили в конфликт с другими кельтами – скоттами и пиктами, нынешними шотландцами, грубо говоря. И чтобы победить в этом междоусобном конфликте, кельты сделали одну глупость – они пригласили воинственных завоевателей-саксов из германских племен. Англосаксы довольно быстро осознали, что они теперь не наемники, а хозяева этой территории, и начали уничтожать кельтов или, проще говоря, вершить геноцид. И вот как раз Король Артур стал по легенде предводителем тех самых древних кельтов, которые восстали против англосаксов. Однако англосаксам все-таки удалось вытеснить немало кельтских племен из Британии, и они оказались на севере Франции, то есть в Бретонии. Там тоже жили кельты, и вот они как раз создали миф о Короле Артуре, но уже не на территории современной Англии, а на территории современной северной части Франции».

Миф о короле Артуре, его рыцарях и поисках Святого Грааля плотно укоренился в мировой культуре. Авторы программы вспоминают выдающиеся творения музыкального искусства, литературы и кино, посвященные этой теме; и параллельно размышляют о том, как взаимосвязаны древние европейские мифы и языческий ренессанс наших дней…

Эфир 15 июня в 18:30 (мск)