«Маленькие трагедии»: диалектика рыцарства

Радиопрограмма: Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 08.06.2017

Продолжая разговор о «Скупом рыцаре», Ирина Кленская и Евгений Жаринов размышляют о мистике денег – их высочайшем предназначении и зачастую пустом использовании…

В главном герое трагедии – Бароне и его сыне Альбере авторы программы усматривают различные контексты понятия рыцарства – рыцаря-воина и рыцаря-философа. Альберу деньги нужны на новые доспехи, Барон же знает историю каждого дублона и помнит все страдания, связанные с ними. Отсюда возникает ключевая дилемма – как можно отдавать страдания на такую пустышку, как латы, поломанные в детской забаве под названием рыцарский турнир?..

Эфир сегодня, 8 июня, в 18:30 (мск)