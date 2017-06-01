«Маленькие трагедии»: «Скупой рыцарь»

Радиопрограмма: Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 01.06.2017

«Маленькие трагедии» – поэтическо-драматический цикл А.С. Пушкина, посвященный страстям и порокам человека. Обращаясь к «Скупому рыцарю», авторы программы «Лабиринты» размышляют о том, как христианство наставляет распоряжаться благами социальной жизни, и за что в конечном итоге поплатился Барон?..

Евгений Жаринов: «…Заметьте, какой оксюморон использует Пушкин в названии «Скупой рыцарь». Ведь, когда мы говором о рыцаре, то на ум прежде всего приходит все то, что связано с рыцарским благородством. Скупость же по природе своей качество подлое, и рыцарь никак не может быть скупым, как не может быть урод красивым. Именно в этом оксюмороне – сочетании несочетаемого – кроется огромный смысл: такое ощущение, что удачно найденное название вдохновляет Пушкина на самые интересные эксперименты. Оно как будто намекает на процесс некоего перерождения человека...»

В фокусе программы – диалектика земной монеты и ее многозначность в христианской философии…

Эфир сегодня, 1 июня, в 18:30 (мск)