«Иисус Христос – суперзвезда»

Радиопрограмма: Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 25.05.2017

«Иисус Христос – суперзвезда» – шедевр композитора Эндрю Ллойда Уэббера и драматурга Тима Райса. Едва появившись на сцене, эта рок-опера взорвала общественное сознание: церковь негодовала, публика ликовала, а сама опера «стала фантастическим знаком целого поколения», – считает Евгений Жаринов…

«Примерно в одно время с “Jesus Christ Superstar” появилась книга Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Параллельно с этим вышел документальный фильм, фиксирующий ключевые события, если не в духовной жизни, то в области массовой культуры Запада начала 70-х годов. И там «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», и образ Христа из оперы Ллойда Уэббера и Райса занимали рекордно ведущее место. Это свидетельствовало о невероятной популярности этих двух произведений – выше их ничего не было. В этом смысле они становятся своего рода лакмусовой бумажкой, которая свидетельствуют о том, чем жило поколение молодых людей 70-х годов. Именно на это время пришелся расцвет движения хиппи…»

Христос у Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса – «типичный хиппарь», утверждает Евгений Жаринов. «В нем нет ничего божественного, но этот образ рождает в нас самое главное – любопытство и внимание к великой, вечной теме».

«Душа по природе своей христианка, – продолжает профессор, – и если это действительно так, она сама разберется и очистит семена от плевел. Главное – чтобы у этой души появился хоть какой-то свет, к которому она будет стремиться».

Эфир сегодня, 25 мая, в 18:30 (мск)