Алексей Герман "20 дней без войны"

Радиопрограмма: Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 11.05.2017

Вместе с Ириной Кленской и Евгением Жариновым продолжаем говорить о музыке выдающихся режиссёров современности. В сегодняшнем выпуске программы в центре внимания фильм Алексея Германа "20 дней без войны".

"20 дней без войны" картина, снятая Алексеем Германов по сценарию Константина Симонова в 1976 году.

Алексей Герман рассказывал: "Двадцать дней без войны" — против фальшака войны на экранах. Мы хотели, чтобы наш рассказ соответствовал тому горю, которое пережил народ и на фронте, и в тылу, когда страшно голодали, спали, закопавшись в уголь, и из последних сил делали всё для фронта".

Эфир сегодня, 11 мая, в 18:30 (мск)