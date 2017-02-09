Алхимия. Программа первая

Радиопрограмма: Лабиринты. Тайная история музыки

Четверг, 18:30;

Дата выпуска: 09.02.2017

Ирина Кленская и Евгений Жаринов рассуждают об алхимии, музыке сфер и ... Людвиге ван Бетховене.

Евгений Жаринов: "Бетховен в отношении алхимии у меня не вызывает никаких сомнений. Он композитор-романтик, причем очень яркий, как Байрон в литературе. Романтики реанимировали то, что называется средневековым мракобесием, в том числе и алхимию..."

Ирина Кленская: "Бетховен воспитывался его любимым учителем и человеком, ко мнению которого он всегда прислушивался, Кристианом Нефе. Это был масон, член тайного общества иллюминатов. Нефе рассказывал молодому Бетховену о тайнах, которыми полон мир, в том числе и о великих тайнах алхимиков. Нефе привил Бетховену любовь к чтению таинственных и удивительных книг, среди которых произведения Шеллинга и Шлегеля...."

Эфир сегодня, 9 февраля, в 18:30 (мск)