Рождество

Радиопрограмма: Лабиринты. Тайная история музыки

Ирина Кленская, Евгений Жаринов

Время выхода: Четверг, 18.30

Дата выпуска: 22.12.2016

В очередном выпуске программы "Лабиринты. Тайная история музыки" мы поговорим о великом празднике, о Рождестве, и том, как он воплощался в музыке, скульптуре, живописи. О том, что сюжет этот вечный, и он не исчезает.

Для этой таинственной истории на самом деле нет определённого времени и места.

Рождество описывается в двух Евангелиях, от Матфея и от Луки. И примечательно то, что каждый из них описывает рождения Иисуса Христа по-разному. Но все мы знаем эту историю. Вот как о рождении Христа писал Лука:

«И послан был Ангел Гавриил в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной с Иосифом, из дома Давидова; имя Девы – Мария. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.» (Ев. от Луки 1:26-35)

Но Рождество Христово описывается не только в Евангелие. С этой историей связана "Божественная комедия" Данте, об исторических фактах рождения Христа рассуждал Воланд в "Мастере и Маргарите".

Эфир 22 декабря в 18:30 (мск)