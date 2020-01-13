«Концертный зал». «Так поступают все женщины»

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 26.01.2020

Эта опера ставилась под множеством разных названий: «Женщины, подобные этой», «Услуга за услугу», «Кто выиграл пари?» и даже «Месть девушек». Реальный случай из придворной жизни заставил знаменитого либреттиста Лоренцо да Понте и великого Вольфганга Амадея Моцарта задаться вопросом: «Все ли женщины таковы?». Сегодня вечером Ирина Тушинцева предлагает вам прогуляться по страницам моцартовского шедевра – «Так поступают все женщины», в канун дня рождения несравненного Амадея и 230-летия со дня премьеры этой прекрасной оперы.

26 января, 22:00 (мск).