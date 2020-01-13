«Концертный зал». Андрей Гугнин в «Игре на выживание»

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 23.01.2020

Сегодня вечером на Радио «Орфей» начинается «Игра на выживание». Так называется цикл концертов, организованный директором музыкальной школы имени Гнесиных Михаилом Хохловым. Главные герои цикла – известные российские пианисты, участники 16-го конкурса имени Чайковского. В какой форме они сейчас, каковы их творческие планы – об этом расскажет Ольга Кордюкова и сами музыканты: после концертов они беседовали с публикой в зале. Сегодня герой «Игры на выживание» – Андрей Гугнин.

23 января, 22:00 (мск).