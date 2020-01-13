«Концертный зал». К 95-летию со дня рождения Валентина Берлинского

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 18.01.2020

Завтра исполняется 95 лет со дня рождения Валентина Берлинского – народного артиста России, выдающегося виолончелиста и педагога, одного из основателей легендарного квартета имени Бородина. Вместе с ведущей Ольгой Кордюковой мы вспомним основные вехи творческого пути великого музыканта, услышим фрагменты его интервью и, конечно же, записи квартета Бородина – ансамбля, в котором Валентин Берлинский играл более шестидесяти лет. Прозвучат произведения Антонина Дворжака, Дмитрия Шостаковича и «визитная карточка» квартета – знаменитый «Ноктюрн» Александра Бородина.

18 января, 22:00 (мск).