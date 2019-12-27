«Концертный зал». Дмитрий Маслеев

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 12.01.2020

Сегодня вечером Ольга Кордюкова представит вам новый диск победителя 15-го конкурса имени Чайковского пианиста Дмитрия Маслеева, записанный на фирме «Мелодия». Первый концерт Дмитрия Шостаковича, Концертная сюита Александра Цфасмана, Второй концерт Николая Капустина – импровизационная свобода и джазовый «драйв», блистательная виртуозность, мощная энергия и эмоциональный накал этих сочинений Дмитрий Маслеев раскрыл эффектно и ярко. Идеальным партнером пианиста выступил оркестр Красноярской филармонии под управлением Владимира Ланде.

12 января, 22:00 (мск)