«Концертный зал». «Ромео и Джульетта»

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 11.01.2020

Сегодня вечером мы будем вспоминать один из великих шедевров русской музыки – балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Его премьера состоялась ровно 80 лет назад – 11 января 1940 года. Вместе с ведущей Ольгой Кордюковой мы узнаем, как создавалась музыка прокофьевского балета, услышим эпизоды из нее в интерпретации оркестра под управлением Евгения Мравинского и фортепианного дуэта – Людмилы Берлинской и Артура Анселя. А еще нас ждет настоящая сенсация – фрагмент Сюиты из музыки к балету «Ромео и Джульетта» в уникальной довоенной записи, отреставрированной фирмой «Мелодия». За дирижерским пультом оркестра Московской филармонии – автор, Сергей Прокофьев.

11 января, 22:00 (мск)