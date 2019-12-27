«Концертный зал». Музыка Николая Метнера

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 05.01.2020

«Для творческой работы надо уметь останавливать жизнь», – говорил выдающийся русский композитор и пианист Николай Метнер. Сегодня, в день 140-летия со дня его рождения мы с радостью совершим эту остановку, чтобы вместе с Ириной Тушинцевой услышать его прекрасную музыку в исполнении замечательных солистов – Игоря Жукова, Виктории Постниковой, Ирины Архиповой и самого автора – Николая Метнера. Уникальные записи предоставили нам наши давние партнёры – фирма «Мелодия», выпустившая к юбилею Метнера цифровую коллекцию его сочинений.

5 января, 22:00 (мск)