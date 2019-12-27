«Концертный зал». Уникальные записи Ирины Архиповой

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 03.01.2020

Вчера музыкальный мир отметил 95 лет со дня рождения великой русской певицы Ирины Архиповой. На сцене ей было подвластно всё! Опера, камерный жанр, народные и советские песни, старинный городской романс… В конце 80-х Ирина Константиновна вместе с оркестром русских народных инструментов Гостелерадио представила программу русского романса: Глинка, Булахов, Верстовский, Варламов... Тот концерт публика и критики назвали незабываемым, он вошел в сокровищницу нашей музыки. Сегодня вечером Николай Рыбинский приглашает вас насладиться этой уникальной записью и мастерством великой Ирины Архиповой.

3 января, 22:00 (мск)