«Концертный зал». К 115-летию со дня рождения Дмитрия Кабалевского

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 30.12.2019

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения Дмитрия Кабалевского – выдающегося просветителя, педагога, композитора, пианиста, дирижера, классика советской музыки. Вместе с ведущей Ольгой Кордюковой сегодня вечером мы перелистаем страницы его жизни и творчества и, конечно, будем слушать его прекрасную музыку, которая в последнее время была незаслуженно забыта. Среди исполнителей – прославленные музыканты: пианисты Вэн Клайберн и Эмиль Гилельс, дирижер Дмитрий Китаенко, наши лучшие оркестры и сам автор, Дмитрий Кабалевский.

30 декабря, 22:00 (мск)