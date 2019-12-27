«Концертный зал». В оперу с Россини

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 28.12.2019

«Но уж темнеет вечер синий/ Пора нам в оперу скорей!/ Там упоительный Россини, Европы баловень – Орфей»! Последуем совету великого классика и вместе с Ириной Тушинцевой отправимся сегодня вечером в оперу, где дают Россини! «Золушка», «Семирамида», «Турок в Италии», «Итальянка в Алжире»: сцены и арии из самых известных опер итальянского маэстро прозвучат в исполнении «звездных» солистов, Московского областного хора имени Кожевникова и камерного оркестра «Музика Вива». Дирижер – Дмитрий Корчак.

28 декабря, 22:00 (мск)