«Концертный зал». К 75-летию Уильяма Кристи

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 19.12.2019

Сегодня 75-летие отмечает Уильям Кристи – мэтр аутентичного исполнительства, заново открывший миру шедевры барокко, ренессанса и классицизма. Прославленный дирижер, педагог, исследователь, основатель и руководитель ансамбля «Les Arts Florissants», он удостоен множества престижных наград, но главная из них – полные залы на его концертах, восторг и обожание публики. Юбилею маэстро посвящен сегодняшний выпуск проекта «Еврорадио представляет» с Ириной Тушинцевой. Под управлением Уильяма Кристи прозвучат сочинения Йозефа Гайдна и Леопольда Моцарта.

19 декабря, 22:00 (мск).