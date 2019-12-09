«Концертный зал». К 100-летию со дня рождения Арнольда Каплана

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 18.12.2019

Замечательный советский пианист Арнольд Каплан стал известен в конце 30-х годов, когда завоевал вторую премию на Всесоюзном конкурсе. А вскоре после войны победил на престижном фортепианном конкурсе в Праге. Он входил в элиту нашего пианизма, о нем с восторгом отзывались и любители музыки, и коллеги-профессионалы. Однако в последнее время выдающийся музыкант был незаслуженно забыт.

Мы восстанавливаем справедливость: сегодняшний выпуск программы «Концертный зал» посвящен 100-летию со дня рождения Арнольда Каплана. Вместе с Ириной Тушинцевой мы услышим в его исполнении шедевры русских и немецких композиторов.

18 декабря, 22:00 (мск).