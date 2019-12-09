«Концертный зал». «Тайный брак»

Концертный зал

Ежедневно: 22:00

Дата выпуска: 17.12.2019

Однажды придворный композитор Екатерины Второй, знаменитый итальянец Доменико Чимароза, спасаясь от дворцовых интриг и русских холодов, бежал из Петербурга в Вену. Здесь он сразу же получил от австрийского монарха заказ сочинить новую оперу – «Тайный брак». Императору Леопольду Второму она так понравилась, что после премьеры он дал обед в честь артистов, а на следующий вечер потребовал повторить спектакль. Это был самый продолжительный «бис» в истории оперного жанра.

Вместе с ведущим Николаем Рыбинским мы отмечаем 270-летие со дня рождения блистательного Доменико Чимарозы его знаменитой комической оперой «Тайный брак».

17 декабря, 22:00 (мск).